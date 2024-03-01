"Этой зимой предложений из Европы не было. Насколько понимаю, речь шла про более ранние периоды. Например, летом приходил запрос от "Вердера", но сумма была недостойна Наира. Поэтому сделка не состоялась", - цитирует Нагорных "СЭ".
В зимнее трансферное окно Наир Тикнизян мог перейти в "Зенит", но игрока не устроили условия контракта. В текущем сезоне защитник провел за "Локомотив" 23 матча и отметился 8-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в семь миллионов евро. Сам Наир изъявлял желание перейти в клуб из европейского чемпионата.
Нагорных - о возможном переходе Тикнизяна в другой чемпионат: этой зимой предложений из Европы не было
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о возможном переходе Наира Тикнизяна в европейский чемпионат.
Фото: ФК "Локомотив"