"Судя по интересу к его персоне, могу сказать: если бы Дзюбы не существовало, его бы стоило придумать. Это человек, который двигает футбол в массы, развивает вид спорта. Без него народная игра была бы гораздо скучнее", - цитирует Нагорных "СЭ".
Артем Дзюба, играющий на позиции центрального нападающего, перебрался в московский "Локомотив" в феврале прошлого года. Минувшим летом стороны продлили контракт до конца июня 2024 года. Всего на счету 35-летнего форварда 33 матча за "железнодорожников", в которых он забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач. В текущем сезоне в активе Дзюбы 4+4 по системе гол плюс пас в 20 играх за "Локомотив" во всех турнирах.
Нагорных: если бы Дзюбы не существовало, его бы стоило придумать
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных поделился мнением о форварде Артеме Дзюбе.
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