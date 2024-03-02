— Меня три раза звали туда [в “Зенит”]. Я рад, как все в итоге у меня сложилось. Вдруг этим летом позовут? Нет, я никогда не пойду в “Зенит”! Да и меня не позовут.
Напомним, Глушакову 37 лет. Денис выступал в составе московского “Спартака” с 2013 по 2019 год. Отметим, что вместе с красно-белыми ему удалось стать чемпионом России по футболу.
В прошлом месяце стало известно о том, что Денис Глушаков перешел в армянский клуб “Урарту” на правах свободного агента.
Источник: “РБ Спорт”
Глушаков: меня три раза звали в “Зенит”
Фото: "Матч ТВ"