"Именно в Петербурге официально зародился российский футбол. Поэтому это футбольная столица по определению", - приводит слова Орлова "Чемпионат".
После 18 первых туров российской Премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает "Краснодар", набравший 38 очков. "Зенит" отстает от "быков" на два балла и располагается на второй строчке. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", заработавшее на данный момент 32 очка. Напомним, "Зенит" выигрывал первенство России в пяти последних сезонах подряд.
Орлов: Санкт-Петербург — футбольная столица России по определению
Популярный комментатор и спортивный журналист Геннадий Орлов назвал футбольную столицу России.
Фото: РИА Новости