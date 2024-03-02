"Меня в последние дни спрашивали по поводу отсутствия Абаскаля. Ну вот, пожалуйста. Его и не было. Никто даже не знает, был он там или нет. Если бы "Спартак" ещё и выиграл сегодня, то Абаскаля пришлось бы увольнять. Это шутка, конечно, но сами видели, что без тренера "Спартак" "Зениту" не проиграл", - сказал Мостовой.
Матч 19-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-петербурге завершился безголевой ничьей. Для обеих команд эта игра была первой официальной в 2024-м году. Главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль не отправился с командой на выезд и остался в Москве. Испанский специалист отбывал дисквалификацию и не мог находиться на скамейке "Спартака".
Кроме того, "Спартаку" в матче не мог помочь его главный бомбардир Квинси Промес, который не вернулся с командой из Дубая после тренировочных сборов. СМИ сообщают о проблемах Промеса с законом в ОАЭ.
Источник: "Metaratings"
Мостовой: сами видели, без тренера "Спартак" "Зениту" не проиграл
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру "Спартака" в матче с "Зенитом" в 19-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости