– Мы провели два месяца на сборах, так что тяжело сразу ждать феерии. Добились победы, так что можно выдохнуть, - приводит слова Ромащенко “Матч ТВ”.
Напомним, 2 марта 2024 года грозненский “Ахмат” на своем поле сыграл против “Урала” из Екатеринбурга. Данная встреча была проведена в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Она закончилась победой хозяев со счетом 1:0. В составе команды из Чеченской Республики единственный гол забил защитник Андрей Семенов, который отличился точным ударом с дальней дистанции на 72-й минуте поединка.
Тренер “Ахмата” Ромащенко – о победе над “Уралом”: можно выдохнуть
Наставник “Ахмата” Мирослав Ромащенко высказался о победе над “Уралом” (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Ахмат"