– Абаскаль кинул команду? Нет. Чем бы он нам помог? Его не было бы на поле. Мы увиделись бы только в автобусе после матча — какая разница? Я ее не вижу. Для меня в решении Абаскаля ничего такого нет.
2 марта петербургский “Зенит” сыграл против московского “Спартака”. Данная встреча была проведена в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Она завершилась ничейным результатом (0:0). Отметим, что Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на игру с сине-бело-голубыми. Он мог бы присутствовать на трибунах “Газпром Арены”. Но в день игры с “Зенитом” испанский специалист принял решение отправиться в Москву, где и смотрел встречу своей команды.
Источник: Sport24
Зиньковский: Абаскаль не кинул команду. Чем бы он нам помог?
Полузащитник “Спартака” Антон Зиньковский оценил решение тренера красно-белых Гильермо Абаскаль вернуться в Москву в день матча с “Зенитом” в Санкт-Петербурге.
Фото: "Матч ТВ"