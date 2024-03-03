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Новичок "Балтики" Фамейе: Игнашевич прекрасно разбирается в футболе. Я кайфую от общения с ним

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Нападающий "Балтики" Джоэль Фамейе поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Сергея Игнашевича.
Фото: официальный сайт "Балтики"
"Сергей Игнашевич – в прошлом футболист высочайшего уровня. В "Балтике" он отлично понимает игроков, знает, как с ними общаться и прекрасно разбирается в футболе. Честно говоря, я просто кайфую, что между игроком и тренером может быть такое общение", - заявил Фамейе.

По итогам первой части сезона "Балтика" под руководством Сергея Игнашевича набрала 15 очков в 18-ти встречах и занимает 15-е место в турнирной таблице. Весенний отрезок чемпионата для калининградской команды начинается сегодня. В рамках 19-го тура "Балтика" встретится с другой командой из зоны вылета - "Сочи".

Джоэль Фамейе присоединился к "Балтике" на правах аренды в феврале 2024-го года. Права на нападающего принадлежат казанскому "Рубину".

Источник: "Metaratings"

Балтика Игнашевич Фамейе
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