Тренер вратарей ЦСКА рассказал, сколько осталось времени до восстановления Акинфеева

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался о восстановлении Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Крамаренко, до восстановления Акнифеева осталось около двух месяцев.

- Дай бог здоровья Игорю Владимировичу, чтобы он быстрее восстановился после очень непростой травмы.
Я думаю, что осталось месяца два, может быть, меньше до восстановления.

Но не могу ничего точно сказать. Мы очень ждем его возвращения, потому что нам его не хватает, - приводит слова Крамаренко ТАСС.

Напомним, что в 23 туре Российской Премьер-Лиги сезона-2025/26 голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму в матче с "Акроном" (2:1) и с того момента не выходил на поле. Голкипер выступает за "армейцев" с 2003 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 818 матчей, пропустил 742 мяча и сохранил ворота "сухими" в 327 встречах. Контракт 40-летнего футболиста с красно-синими рассчитан до конца сезона-2026/27.

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