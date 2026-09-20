Тренер вратарей ЦСКА рассказал, сколько осталось времени до восстановления Акинфеева

- Дай бог здоровья Игорю Владимировичу, чтобы он быстрее восстановился после очень непростой травмы.
Я думаю, что осталось месяца два, может быть, меньше до восстановления.
Но не могу ничего точно сказать. Мы очень ждем его возвращения, потому что нам его не хватает, - приводит слова Крамаренко ТАСС.
Напомним, что в 23 туре Российской Премьер-Лиги сезона-2025/26 голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму в матче с "Акроном" (2:1) и с того момента не выходил на поле. Голкипер выступает за "армейцев" с 2003 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 818 матчей, пропустил 742 мяча и сохранил ворота "сухими" в 327 встречах. Контракт 40-летнего футболиста с красно-синими рассчитан до конца сезона-2026/27.