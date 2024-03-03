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Быстров - об обвинении вингера "Спартака" Промеса: если я кому-то что-то дал, это значит, что я наркодилер?

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Экс-полузащитник "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров усомнился в вине форварда "красно-белых" Квинси Промеса по делу о транспортировке наркотиков.
Фото: "Матч ТВ"
"Если я кому-то что-то дал, это значит, что я наркодилер? Конечно, каждый должен следить за тем, что делает, но… Четыре года вели следствие! То, что там родственники говорят - понятное дело, за бабло", цитирует Быстрова источник.

Напомним, Квинси Промес приговорен амстердамским судом к тюремному заключению. Футболиста обвиняют в незаконной транспортировке полутора тонн наркотиков. Ранее Промес был приговорен к 18-ти месяцам тюрьмы за нападение с ножом на члена семьи и нанесение ему телесных повреждений.

Нидерландский легионер не смог отправиться со "Спартаком" на первый официальный матч календарного года против "Зенита", поскольку был задержан в аэропорту Дубая. В ОАЭ Промеса обвиняют в самовольном отъезде с места ДТП. По данным СМИ, Нидерланды могут отправить в ОАЭ запрос об экстрадиции футболиста на родину.

Источник: "РБ Спорт"

Быстров Промес Спартак
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