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Быстров: даже если Абаскаль и Джикия посидят, напьются и обнимутся - конфликт никуда не денется

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Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о конфликте между главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем и капитаном Георгием Джикией.
Фото: "Чемпионат"
"Даже если посидят за одним столом, напьются и обнимутся конфликт никуда не денется. "Спартаку» в этой ситуации надо было определяться зимой. Я ни на чьей стороне. Знаю, как это происходит со стороны клуба - на игрока наезжают, а ты не можешь ничего. Плюс ты как игрок не всегда можешь понять сразу и оценить, что сбавил", - сказал Быстров.

Центральный защитник московского "Спартака" Георгий Джикия потерял место в стартовом составе команды перед началом текущего сезона. Сам футболист предположил, что решение испанского тренера Гильермо Абаскаля о сокращении игрового времени Джикии связано не только со спортивными причинами. Контракт Джикии со "Спартаком" истекает в конце сезона, а его агент Вадим Шпинев практически исключил вероятность продления соглашения при действующем тренере.

В первом матче весенней части сезона против "Зенита" Абаскаль не мог помочь своим подопечным - тренер отбывал дисквалификацию и не поехал в Санкт-Петербург. Георгий Джикия попал в заявку на матч, но на поле не появился.

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Джикия Абаскаль Быстров
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