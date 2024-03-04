"С русским языком у меня хорошо. Я изучаю его каждый день по полчаса. Я говорю на пяти разных языках, но русский мне даётся тяжелее всего. У вас другая грамматика, совсем другой набор слов. Но постепенно я буду прогрессировать. Я уже могу строить какие-то предложения, которые мне нужны во время тренировок. Чаще всего использую слова "спокойно" и "вперёд", - сказал Морено.
Испанский специалист Роберт Морено возглавил "Сочи" в зимнюю паузу в чемпионате России. Ранее наставник тренировал испанскую "Гранаду" и "Монако" из Лиги 1. Также у Морено есть опыт работы в сборной Испании. В первом официальном матче в 2024-м году "Сочи" не смог обыграть "Балтику". Матч завершился нулевой ничьей.
После 19-ти матчей в активе "горожан" 12 очков. С этим показателем "Сочи" занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от "Оренбурга", идущего 14-м, составляет 4 очка. Чтобы занять 12-е место, которое гарантирует сохранение прописки в РПЛ, "Сочи" необходимо отыграть отставание в 8 очков.
Источник: "Чемпионат"
Тренер "Сочи" Морено: изучаю русский язык каждый день. Чаще всего использую слова "спокойно" и "вперед"
Главный тренер "Сочи" Роберт Морено поделился деталями своей адаптации в России.
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