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Гранат: "Динамо" может побороться за чемпионство, всё в руках и ногах футболистов

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Экс-защитник "Динамо" Владимир Гранат не исключил вероятность борьбы за золотые медали в РПЛ для своей бывшей команды.
Фото: Getty Images
"Видно, что физически и тактически "Динамо" хорошо готово. Когда футболисты знают куда бежать, они тратят меньше сил. "Бело-голубые" могут побороться даже за чемпионство. Нужно идти от матча к матчу. Все в руках и ногах футболистов "Динамо", - сказал Гранат.

В первом официальном матче 2024-го года московское "Динамо" одержало победу над "Локомотивом". Дерби прошло в рамках 19-го тура РПЛ и завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Благодаря победе футболисты "Динамо" набрали 35 осков по итогам 19-ти встреч. Отставание от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" составляет 2 и 4 очка соответственно.

Источник: "РБ Спорт"

Динамо Гранат
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