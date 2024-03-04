"Видно, что физически и тактически "Динамо" хорошо готово. Когда футболисты знают куда бежать, они тратят меньше сил. "Бело-голубые" могут побороться даже за чемпионство. Нужно идти от матча к матчу. Все в руках и ногах футболистов "Динамо", - сказал Гранат.
В первом официальном матче 2024-го года московское "Динамо" одержало победу над "Локомотивом". Дерби прошло в рамках 19-го тура РПЛ и завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Благодаря победе футболисты "Динамо" набрали 35 осков по итогам 19-ти встреч. Отставание от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" составляет 2 и 4 очка соответственно.
Источник: "РБ Спорт"
Гранат: "Динамо" может побороться за чемпионство, всё в руках и ногах футболистов
Экс-защитник "Динамо" Владимир Гранат не исключил вероятность борьбы за золотые медали в РПЛ для своей бывшей команды.
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