– Пиняев немного закис в этом сезоне. Как и всему “Локомотиву”, ему не хватает стабильности. Авансов выдано много, но пока серьезного прогресса он не добился.
В текущем сезоне футболист московского “Локомотива” Сергей Пиняев принял участие в 19 матчах чемпионата России по футболу. Ему удалось записать на свой счет два забитых мяча.
Отметим, что 19-летний Пиняев считается одним из самых талантливых игроков нынешнего поколения в российском футболе.
Источник: “РБ Спорт”
Смородская: Пиняев немного закис в этом сезоне
Бывший президент “Локомотива” Ольга Смородская высказалась об игре полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева в текущем сезоне.
Фото: "Матч ТВ"