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Смородская: Пиняев немного закис в этом сезоне

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Бывший президент “Локомотива” Ольга Смородская высказалась об игре полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева в текущем сезоне.
Фото: "Матч ТВ"
– Пиняев немного закис в этом сезоне. Как и всему “Локомотиву”, ему не хватает стабильности. Авансов выдано много, но пока серьезного прогресса он не добился.

В текущем сезоне футболист московского “Локомотива” Сергей Пиняев принял участие в 19 матчах чемпионата России по футболу. Ему удалось записать на свой счет два забитых мяча.

Отметим, что 19-летний Пиняев считается одним из самых талантливых игроков нынешнего поколения в российском футболе.

Источник: “РБ Спорт”

Смородская Пиняев Локомотив
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