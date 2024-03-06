Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился своим мнением относительно того, кто на данный момент считается принципиальным соперником для «красно-белых» в Российской Премьер-Лиги.
«Исторически — это ЦСКА. Но в текущих реалиях у нас с «Зенитом» дерби двух столиц. Тяжелый вопрос. Думаю, между этими соперниками можно поставить знак равенства», - передает слова Маслова «Матч ТВ».
Напомним, что в рамках 19 тура «Спартак» на выезде противостоял «Зениту», коллективы не смогли определить победителя и матч завершился с результатом 0:0. На данный момент «красно-белые» занимают четвертое место в РПЛ с 31 набранным очком.
Игрок "Спартака" Маслов – о принципиальных соперниках: между ЦСКА и "Зенитом" можно поставить знак равенства
Футболист «Спартака» Павел Маслов высказался о принципиальных соперниках для «красно-белых».
Фото: "Чемпионат"