"Наша цель на сезон остается прежней — сохранить прописку в Премьер-Лиге, что очевидно. Нам нужно собрать как можно больше очков, чтобы выбраться из нынешнего положения, которое нас вообще не устраивает", - цитирует тренера Metaratings.
"Оренбург" по итогам 19 сыгранных туров занимает 14-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Команда Давида Деограсии с 16 набранными очками находится в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ на будущий сезон. От зоны прямого вылета оренбуржцев отделяет на данный момент всего два балла. В рамках 20-го тура чемпионата России "Оренбург" примет на своем поле калининградскую "Балтику" 10 марта.
Главный тренер "Оренбурга" Деограсия озвучил цель команды на остаток сезона
Наставник "Оренбурга" Давид Деограсия назвал цели команды на оставшуюся часть текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"