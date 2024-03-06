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Главный тренер "Оренбурга" Деограсия озвучил цель команды на остаток сезона

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Наставник "Оренбурга" Давид Деограсия назвал цели команды на оставшуюся часть текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
"Наша цель на сезон остается прежней — сохранить прописку в Премьер-Лиге, что очевидно. Нам нужно собрать как можно больше очков, чтобы выбраться из нынешнего положения, которое нас вообще не устраивает", - цитирует тренера Metaratings.

"Оренбург" по итогам 19 сыгранных туров занимает 14-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Команда Давида Деограсии с 16 набранными очками находится в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ на будущий сезон. От зоны прямого вылета оренбуржцев отделяет на данный момент всего два балла. В рамках 20-го тура чемпионата России "Оренбург" примет на своем поле калининградскую "Балтику" 10 марта.

Деограсия Оренбург
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