Полузащитник «Химок» Илья Берковский высказался о будущем противостоянии его команды с «Краснодаром» в рамках Кубка России. По словам Берковского, футболисты «Химок» активно тренируются каждый день для того, чтобы обыграть «Краснодар», так как хотят побороться за Кубок России.
«Ничего сверхъестественно в них нет. Мы играли и с ЦСКА, и с «Крыльями Советов». И показали хороший футбол. Все в наших руках», - передает слова Берковского «Матч ТВ».
Игрок "Химок" Берковский – о грядущем матче в Кубке России: ничего сверхъестественного в "Краснодаре" нет
Хавбек «Химок» Илья Берковский поделился своими соображениями относительно грядущего противостояния его команды с «Краснодаром» в рамках Кубка России.
Фото: РПЛ