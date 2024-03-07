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Игрок "Химок" Берковский – о грядущем матче в Кубке России: ничего сверхъестественного в "Краснодаре" нет

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Хавбек «Химок» Илья Берковский поделился своими соображениями относительно грядущего противостояния его команды с «Краснодаром» в рамках Кубка России.
Фото: РПЛ
Полузащитник «Химок» Илья Берковский высказался о будущем противостоянии его команды с «Краснодаром» в рамках Кубка России. По словам Берковского, футболисты «Химок» активно тренируются каждый день для того, чтобы обыграть «Краснодар», так как хотят побороться за Кубок России.

«Ничего сверхъестественно в них нет. Мы играли и с ЦСКА, и с «Крыльями Советов». И показали хороший футбол. Все в наших руках», - передает слова Берковского «Матч ТВ».

Химки Краснодар Берковский Кубок России
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