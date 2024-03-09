"Если проиграли "Ростову", значит "Краснодару" не хватает чемпионского духа. Еще "Краснодару" не хватает инстинкта убийцы. Думаю, еще кто-то подтянется в чемпионскую гонку. Например, "Динамо" или "Спартак", - цитирует Билялетдинова "РБ Спорт".
Во вчерашнем матче 20-го тура РПЛ "Краснодар" уступил "Ростову" со счетом 1:2. Петербургский "Зенит" отстает от "быков" на два очка и на данный момент проводит свой матч с "Уралом", в котором ведет со счетом 3:0. Тройку лидеров чемпионата замыкает московское "Динамо", которое отстает от лидера на четыре очка и имеет игру в запасе. Команда Владимира Ивича сыграет с калининградской "Балтикой" в 21-м туре РПЛ. "Быки" заняли третье место в группе Кубка России и сыграют с "Химками" в плей-офф Пути Регионов.
Билялетдинов: "Краснодару" не хватает чемпионского духа, инстинкта убийцы
Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: РФС