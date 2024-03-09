Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
1 - 4 1 4
ЗенитЗавершен
Рубин
0 - 1 0 1
Нижний НовгородПерерыв
Динамо
19:00
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
2 - 3 2 3
АкронЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Волгарь
0 - 2 0 2
ХимкиЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
Эвертон2 тайм
Кристал Пэлас
18:00
Лутон ТаунНе начат
Борнмут
18:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Вулверхэмптон
18:00
ФулхэмНе начат
Арсенал
20:30
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
1 - 0 1 0
Хетафе2 тайм
Кадис
18:15
АтлетикоНе начат
Гранада
20:30
Реал СосьедадНе начат
Жирона
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
1 - 0 1 0
Салернитана1 тайм
Сассуоло
0 - 0 0 0
Фрозиноне1 тайм
Болонья
20:00
ИнтерНе начат
Дженоа
22:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
КёльнНе начат
РБ Лейпциг
17:30
ДармштадтНе начат
Бавария
17:30
МайнцНе начат
Вердер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
19:00
ЛионНе начат
Ланс
23:00
БрестНе начат

Билялетдинов: "Краснодару" не хватает чемпионского духа, инстинкта убийцы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: РФС
"Если проиграли "Ростову", значит "Краснодару" не хватает чемпионского духа. Еще "Краснодару" не хватает инстинкта убийцы. Думаю, еще кто-то подтянется в чемпионскую гонку. Например, "Динамо" или "Спартак", - цитирует Билялетдинова "РБ Спорт".

Во вчерашнем матче 20-го тура РПЛ "Краснодар" уступил "Ростову" со счетом 1:2. Петербургский "Зенит" отстает от "быков" на два очка и на данный момент проводит свой матч с "Уралом", в котором ведет со счетом 3:0. Тройку лидеров чемпионата замыкает московское "Динамо", которое отстает от лидера на четыре очка и имеет игру в запасе. Команда Владимира Ивича сыграет с калининградской "Балтикой" в 21-м туре РПЛ. "Быки" заняли третье место в группе Кубка России и сыграют с "Химками" в плей-офф Пути Регионов.

Краснодар Билялетдинов Зенит Динамо Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится