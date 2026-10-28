Массалыга признался, что пример Батракова мотивирует его

Фото: ФК "Спартак"

И пример Батракова, который забивает в Лиге чемпионов, тоже показывает, что всё возможно даже в нынешних реалиях, - цитирует Массалыгу официальный сайт " Спартака ".

Молодой игрок выделил Ламина Ямаля, Дезире Дуэ и Алексея Батракова, чьи успехи мотивируют его стремиться к постоянной игровой практике.- Ярче всех сейчас - Ямаль. Он как раз играет правым вингером, интересно за ним наблюдать. Дуэ из "ПСЖ" тоже крут. Это молодые ребята. Ямаль всего на полгода меня старше. Это дополнительно мотивирует стремиться играть больше уже сейчас, а не быть "подающим надежды".В нынешнем сезоне 19-летний Массалыга провёл за основной состав "Спартака" три матча во всех турнирах, забил один гол и один раз ассистировал партнёру.