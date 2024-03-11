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Защитник "Сочи" Макарчук: из "Зенита" со мной никто не связывался

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Защитник "Сочи" Артем Макарчук прокомментировал слухи о возможном трансфере в "Зенит" в минувшее зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Сочи"
"Об интересе "Зенита", как и вы, читал в новостях. Никто не связывался", - приводит слова Макарчука "Чемпионат".

Напомним, этой зимой в СМИ появлялась информация об интересе "Зенита" к левому защитнику "Сочи" Артему Макарчуку.

Макарчук выступает за "барсов" с февраля 2022 года. Текущий контракт 28-летнего игрока с сочинским клубом истекает летом этого года. В нынешнем сезоне футболист провел за сочинцев 21 матч и пока не отличился голевыми действиями. Transfermarkt оценивает защитника в 2,5 миллиона евро.

Макарчук Сочи Зенит Российские трансферы
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