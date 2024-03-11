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"СЭ": "Спартак" не связывался со Станиславом Черчесовым

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Московский "Спартак" не контактировал со Станиславом Черчесовым по поводу его возможного назначения на пост главного тренера.
Фото: РФС
По информации источника, руководство московского "Спартака" не связывалось со Станиславом Черчесовым по поводу его назначения на пост главного тренера вместо Гильермо Абаскаля. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что в ближайшее время "Спартак" может заменить испанского специалиста на Черчесова или Ивича.

Вчера, 10-го марта московский клуб уступил воронежскому "Факелу" в матче 20-го тура РПЛ со счетом 0:2. Ранее "красно-белые" сыграли вничью с петербургским "Зенитом", а Гильермо Абаскаль наблюдал за матчем с клубной базы. После 20-ти сыгранных туров подопечные испанского специалиста занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 31 очко. "Спартак" уступил "Оренбургу" со счетом 0:1 в первом матче плей-офф Кубка России.

Источник: "СЭ".

Спартак Абаскаль Черчесов Станислав
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