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Гендиректор "Ахмата" назвал сроки восстановления Бериши

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Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о восстановлении вингера Бернарда Бериши.
Фото: РПЛ
"Надеемся, в эту паузу на сборные он приступит к работе в общей группе", - приводит слова Айдамирова "СЭ".

Бернард Бериша, играющий на позиции левого крайнего нападающего, пропустил старт второй части текущего сезона российской Премьер-лиги и не принимал участия в матчах против екатеринбургского "Урала" (1:0) и столичного "Динамо" (0:2). В этом сезоне на счету нападающего 1+3 по системе гол плюс пас в 21 игре за грозненцев.

Айдамиров Ахмат Бериша
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