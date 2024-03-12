"Надеемся, в эту паузу на сборные он приступит к работе в общей группе", - приводит слова Айдамирова "СЭ".
Бернард Бериша, играющий на позиции левого крайнего нападающего, пропустил старт второй части текущего сезона российской Премьер-лиги и не принимал участия в матчах против екатеринбургского "Урала" (1:0) и столичного "Динамо" (0:2). В этом сезоне на счету нападающего 1+3 по системе гол плюс пас в 21 игре за грозненцев.
Гендиректор "Ахмата" назвал сроки восстановления Бериши
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о восстановлении вингера Бернарда Бериши.
Фото: РПЛ