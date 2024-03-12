Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Химки
18:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
20:15
РостовНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Арсенал
23:00
ПортуНе начат
Барселона
23:00
НаполиНе начат

Кубок Германии

Новости
Саарбрюккен
22:30
Боруссия МНе начат

В паузу на игры сборных у ЦСКА запланирован один товарищеский матч на "ВЭБ-Арене"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился планами команды во время мартовской международной паузы.
Фото: Global Look Press
- В паузу на игры сборных у нас запланирован один товарищеский матч на домашнем стадионе, о чем чуть позднее мы расскажем нашим болельщикам, а дальше уже традиционный небольшой сбор в Сочи в преддверии встречи с одноименной командой.

Мартовский учебно?тренировочный сбор команды Валерия Карпина начнется 14 марта в Новогорске. 21 марта сборная России проведет матч с Сербией, а 25 марта встретиться с командой Парагвая. Обе товарищеские игры пройдут на стадионе "Динамо".

Московский ЦСКА в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги сыграет в гостях с "Сочи" 30 марта. Начало - в 16:00 по столичному времени.

Источник: ТАСС

ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится