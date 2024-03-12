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Мостовой - о кандидатах в главные тренеры "Спартака": Артур Жорже не идёт ни в какое сравнение со случайным Абаскалем

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Экс-полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном назначении на пост наставника красно-белых главного тренера "Браги" Артура Жорже.
Фото: Getty Images
- Своя метла метёт по-своему. Пришли одни - привезли своих, потом пришли другие - привезли своих, и так далее. В футболе давно процветает этот бизнес. Но я всегда буду на стороне футбольных людей. Если этот Артур Жорже в прошлом был футболистом, то это уже огромный плюс. Конечно, это не идёт ни в какое сравнение со случайным Абаскалем, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что нынешний главный тренер московского "Спартака" 34-летний испанец Гильермо Абаскаль может покинуть свой пост после ответного матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России с "Оренбургом".

В число возможных сменщиков Абаскаля, по сообщениям СМИ, входит 52-летний главный тренер португальской "Браги" Артур Жорже, который в годы игровой карьеры выступал на позиции центрального защитника за "Брагу" и "Пенафиел".

Спартак Абаскаль Мостовой Александр Брага
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