"Тюкавин и Гладышев — те российские игроки, которые могли бы сейчас заиграть в АПЛ. Это если мы говорим о "Динамо". У Ярослава отличная скорость, однако ему нужно познать еще много футбольных азов. А Константин при должном отношении к футболу тоже смог бы заиграть в Англии", - приводит слова Бальбуэна Sport24.
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за "Динамо" 25 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в десять миллионов евро. Ярослав Гладышев принял участие в 18-ти встречах и отметился 4-мя голами и одной голевой передачей. Трансферная стоимость игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 1,8 миллионов евро. После 20-ти сыгранных туров "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Зенита" на два очка.
Защитник "Динамо" Бальбуэна: Тюкавин и Гладышев могли бы сейчас заиграть в АПЛ
Защитник московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна заявил, что Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев смогли бы заиграть в Английской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Динамо"