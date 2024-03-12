"Зачем сейчас что-то менять? Ну придет сейчас другой тренер, лучше станет? Нет смысла менять тренера до лета. Надо спокойно готовиться к следующему сезону, искать подходящего тренера", - цитирует Ещенко "Матч ТВ".
Московский "Спартак" уступил воронежскому "Факелу" в матче 20-го тура РПЛ со счетом 0:2. После этого в СМИ появилась информация о том, что руководство "красно-белых" может отправить Гильермо Абаскаля в отставку. Сообщалось, что на его место может прийти Станислав Черчесов или иностранный специалист. После 20-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 31 очко. "Спартак" уступил "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1.
Ещенко - о "Спартаке": ну придет сейчас другой тренер, лучше станет? Нет смысла менять тренера до лета
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"