— “Зенит” находится там, где и должен быть. То есть чемпион известен? Думаю, да. “Краснодар” и “Динамо” будут разыгрывать второе место. “Зенит” вряд ли досрочно выиграет? Будет плотненько до самого конца.
После 20 туров чемпионата России по футболу на первой строчке в турнирной таблице находится петербургский “Зенит”. На счету сине-бело-голубых в настоящее время 40 очков. На второй строчке пребывает “Краснодар”. “Быки”, которые на зимний перерыв ушли в качестве лидера РПЛ, имеют на своем счету 39 очков. На третьем месте пребывает московское “Динамо”. Бело-голубые набрали 38 баллов.
Источник: “Матч ТВ”
Погребняк: чемпион в РПЛ уже известен
Бывший футболист сборной России Павел Погребняк высказался о чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"