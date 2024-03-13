– Мы показали, что готовы играть с лидерами РПЛ. На сборах мы тоже играли с хорошими командами: “Крылья Советов”, ЦСКА. Не сказал бы, что мы им в чем-то уступаем. “Химки” готовы к РПЛ!
Вчера, 12 марта 2024 года, “Химки” одержали победу над “Краснодаром” со счетом 2:0. Благодаря этой виктории подмосковный клуб пробился в полуфинал Пути регионов Кубка России по футболу.
Напомним, “Химки” выступают в Первой лиге. После 22 туров на счету подмосковной команды 42 очка. Она занимает первое место в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Панченко: “Химки” готовы к РПЛ
Нападающий “Химок” Кирилл Панченко считает, что подмосковный клуб готов к РПЛ.
Фото: Sport24