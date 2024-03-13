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Защитник "Ростова" Чернов: не так важно, в какой сетке мы будем - Кубок можно выиграть через Путь регионов

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Защитник "Ростова" Евгений Чернов высказался о шансах команды на победу в Кубке России.
Фото: ФК "Ростов"
"Возможно ли выиграть Кубок России через Путь регионов? Я думаю, что да, конечно. Мы профессиональные футболисты — выходим на каждый матч, чтобы победить. Поэтому не так важно, в какой сетке мы будем — верхней или нижней. Ничего для нас не поменялось, мы будем выходить и стараться выигрывать в каждом матче", - цитирует Чернова "РБ Спорт".

Вчера, 12-го марта "Ростов" уступил ЦСКА в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:2. Команда Валерия Карпина опустилась в нижнюю сетку турнира и продолжит выступление в Пути регионов. После 20-ти сыгранных туров южане занимают десятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 27 очков. В текущем сезоне Чернов провел за команду 17 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

Ростов ЦСКА Чернов
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