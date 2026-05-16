Первая лига

СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
УралЗавершен
Ротор
5 - 0 5 0
ЧайкаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Волга Ул
0 - 3 0 3
ФакелЗавершен
Арсенал Тула
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
УфаЗавершен
Торпедо
19:30
ЕнисейНе начат

Кубок Англии

Новости
Челси
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм

Стал известен срок нового контракта Фассона с "Локомотивом" - источник

Стал известен срок нового контракта Лукаса Фассона с "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, защитник подпишет контракт с красно-зелеными до 2030 года. В перспективе игрок планирует получить российский паспорт.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист согласился продлить контракт с "железнодорожниками".

Лукас Фассон выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2022 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 33 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

Источник: Legalbet

