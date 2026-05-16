По информации источника, защитник подпишет контракт с красно-зелеными до 2030 года. В перспективе игрок планирует получить российский паспорт.
Ранее в СМИ появилась информация, что футболист согласился продлить контракт с "железнодорожниками".
Лукас Фассон выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2022 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 33 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.
Источник: Legalbet
Стал известен срок нового контракта Фассона с "Локомотивом" - источник
Фото: ФК "Локомотив"