ЭСК оценила решение арбитра не удалять Облякова в матче "Спартак" - ЦСКА

"Иван Обляков (ЦСКА) в попытке сыграть в мяч вступает в единоборство с соперником. Открытой стопой Обляков наступает на голеностоп соперника - безрассудное поведение (желтая карточка). Арбитр после видеопросмотра принял верное решение - желтая карточка", - написано в видео в Telegram-канале РФС.
6 мая состоялся матч в рамках финала Пути регионов Кубка России между московскими "Спартаком" и ЦСКА. Встреча проходила на "Лукойл Арене". Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу со счетом 1:0.
Во втором тайме игры главный арбитр Кирилл Левников показал красную карточку футболисту "армейцев" Ивану Облякову. После просмотра VAR удаление было отменено - игрок получил желтую карточку.