Сегодня, 16 мая, состоялся матч 34-го тура Первой лиги между "Черноморцем" и "Уралом". Встреча завершилась победой новороссийского клуба со счетом 2:1.
"Черноморец" занял 16-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. На 15-й строчке расположилась "Уфа" с 37 баллами в своем активе, команда одержала победу над костромским "Спартаком" в решающем туре (1:0).
Первая лига
34 тур
Голы: Николаев, 17, Хубулов, 85 - Маргасов, 71.
"Черноморец": Штепа, Чистяков, Суслов, Плиев, Николаев, Зарыпбеков, Морозов, Магомедов, Антонов, Жигулёв, Хубулов.
"Урал": Кузнецов, Бардачёв, Филипенко, Маргасов, Карапузов, Бондарев, Иванисеня, Богомольский, Лео Кордейро, Железнов, Марков.
Предупреждения: Лео Кордейо, 19, Магомедов, 41.
"Черноморец" вылетел из Первой лиги, несмотря на победу над "Уралом"
"Черноморец" вылетел из Первой лиги по итогам решающего тура.
