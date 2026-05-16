СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
УралЗавершен
Ротор
5 - 0 5 0
ЧайкаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Волга Ул
0 - 3 0 3
ФакелЗавершен
Арсенал Тула
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
УфаЗавершен
Торпедо
"Черноморец" вылетел из Первой лиги, несмотря на победу над "Уралом"

"Черноморец" вылетел из Первой лиги по итогам решающего тура.
Фото: ФК "Черноморец"
Сегодня, 16 мая, состоялся матч 34-го тура Первой лиги между "Черноморцем" и "Уралом". Встреча завершилась победой новороссийского клуба со счетом 2:1.

"Черноморец" занял 16-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. На 15-й строчке расположилась "Уфа" с 37 баллами в своем активе, команда одержала победу над костромским "Спартаком" в решающем туре (1:0).

Первая лига

34 тур

Голы: Николаев, 17, Хубулов, 85 - Маргасов, 71.

"Черноморец": Штепа, Чистяков, Суслов, Плиев, Николаев, Зарыпбеков, Морозов, Магомедов, Антонов, Жигулёв, Хубулов.

"Урал": Кузнецов, Бардачёв, Филипенко, Маргасов, Карапузов, Бондарев, Иванисеня, Богомольский, Лео Кордейро, Железнов, Марков.

Предупреждения: Лео Кордейо, 19, Магомедов, 41.

