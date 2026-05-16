Единственный гол в матче забил защитник Денис Кутин.
"Уфа" заняла 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков в 34 матчах.
Первая лига
34 тур
Гол: Кутин, 22.
"Спартак" Кострома: Терехов, Тарасов, Игнатьев, Супранович, Жилмостных, Назаренко (Немченко, 46), Киселёв (Мещеряков, 72), Хубаев (Бугриёв, 61), Гогич (Садов, 46), Пантелич (Рубцов, 46), Калмыков.
"Уфа": Беленов, Кутин, Агапов, Хабалов, Шляков, Троянов (Хомуха, 68), Исаев, Якуев (Барановский, 75), Ахатов (Агеян, 83), Камилов, Минатулаев.
Предупреждения: Якуев, 11, Жилмостных, 44, Рубцов, 50, Беленов, 82, Хабалов, 90.
"Уфа" обыграла костромской "Спартак" и осталась в Первой лиге
Фото: ФК "Уфа"