СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
УралЗавершен
Ротор
5 - 0 5 0
ЧайкаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Волга Ул
0 - 3 0 3
ФакелЗавершен
Арсенал Тула
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
УфаЗавершен
Торпедо
19:30
ЕнисейНе начат

Челси
"Уфа" обыграла костромской "Спартак" и осталась в Первой лиге

"Уфа" одержала победу над костромским "Спартаком" со счетом 1:0.
Фото: ФК "Уфа"
Единственный гол в матче забил защитник Денис Кутин.

"Уфа" заняла 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков в 34 матчах.

Первая лига

34 тур

Гол: Кутин, 22.

"Спартак" Кострома: Терехов, Тарасов, Игнатьев, Супранович, Жилмостных, Назаренко (Немченко, 46), Киселёв (Мещеряков, 72), Хубаев (Бугриёв, 61), Гогич (Садов, 46), Пантелич (Рубцов, 46), Калмыков.

"Уфа": Беленов, Кутин, Агапов, Хабалов, Шляков, Троянов (Хомуха, 68), Исаев, Якуев (Барановский, 75), Ахатов (Агеян, 83), Камилов, Минатулаев.

Предупреждения: Якуев, 11, Жилмостных, 44, Рубцов, 50, Беленов, 82, Хабалов, 90.

