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Танасиевич: мы все живём мечтой о чемпионстве "Динамо"

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Экс-игрок "Динамо", а ныне скаут москвичей Йован Танасиевич высказался о чемпионских амбициях клуба.
Фото: ФК "Динамо"
"Конечно, мы все живём мечтой о чемпионстве "Динамо". Но любой клуб идет шаг за шагом. Никто не рассуждает о том, что будет через пять туров, потому что победить сначала нужно в конкретном следующем матче", - цитирует Танасиевича Metaratings.

После 20-ти сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка. Сегодня, 13-го марта московский клуб сыграет с командой Сергея Семака в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в первом матче "бело-голубые" одержали победу со счетом 1:0. В 21-м туре команда Марцела Лички сыграет с "Ростовом", который располагается на десятой строчке в РПЛ.

Танасиевич Динамо
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