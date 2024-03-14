- Как ты можешь победить, когда не бьешься на поле, как надо? Поэтому сегодня не заслуживаем ничего, нужно быстро переключиться в голове. Игроки сейчас уезжают в сборные, у нас будут выходные, а с понедельника начнут работать те, кто остался в расположении и сегодня не очень хорошо сыграл.
В ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России "Динамо" уступило в гостях "Зениту" со счетом 0:2. Оба мяча на свой счет записал форвард петербуржцев Матео Кассьерра. Таким образом, несмотря на победу в первой игре (1:0), по сумме двух поединков подопечные Марцела Лички продолжат борьбу за трофей уровнем ниже, в Пути Регионов.
После международного перерыва на игры сборных, "Динамо" 30 марта примет на своем поле "Ростов" в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги.
Источник: "СЭ"
Личка: сегодня "Динамо" не заслуживало ничего
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка поделился мыслями после ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против "Зенита" (0:2).
Фото: ФК "Динамо"