Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Волгарь
1 - 2 1 2
АхматЗавершен
Родина
1 - 1 (П 1 - 4) 1 114
УралЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
1 - 1 1 1
Интер2 тайм
Боруссия Д
1 - 0 1 0
ПСВ2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
4 - 3 4 3
Лутон Таун2 тайм

Кубок Франции

Новости
ПСЖ
2 - 1 2 1
Ницца1 тайм

Личка: сегодня "Динамо" не заслуживало ничего

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка поделился мыслями после ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против "Зенита" (0:2).
Фото: ФК "Динамо"
- Как ты можешь победить, когда не бьешься на поле, как надо? Поэтому сегодня не заслуживаем ничего, нужно быстро переключиться в голове. Игроки сейчас уезжают в сборные, у нас будут выходные, а с понедельника начнут работать те, кто остался в расположении и сегодня не очень хорошо сыграл.

В ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России "Динамо" уступило в гостях "Зениту" со счетом 0:2. Оба мяча на свой счет записал форвард петербуржцев Матео Кассьерра. Таким образом, несмотря на победу в первой игре (1:0), по сумме двух поединков подопечные Марцела Лички продолжат борьбу за трофей уровнем ниже, в Пути Регионов.

После международного перерыва на игры сборных, "Динамо" 30 марта примет на своем поле "Ростов" в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги.

Источник: "СЭ"

Личка Динамо Зенит Кубок России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится