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Салихова: Промес останется одним из лучших игроков “Спартака” в 21-м веке

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Зарема Салихова, жена экс-президента “Спартака” Леонида Федуна, отреагировала на новость о том, что нападающий москвичей Квинси Промес был задержан полицией ОАЭ по запросу Нидерландов.
Фото: "Матч ТВ"
– Как бы дело ни закончилось, Квинси Промес останется одним из лучших игроков “Спартака” в 21-м веке. Кто вообще позволил взять Промеса на сборы при существующем договоре об экстрадиции?

В настоящее время нападающий московского “Спартака” Квинси Промес находится в ОАЭ. Голландский игрок красно-белых не смог покинуть страну и вернуться в Россию после зимних сборов. Вчера, 13 марта, стало известно о том, что полиция ОАЭ задержала Квинси по запросу прокуратуры Нидерландов. Голландская сторона требует экстрадицию Промеса.

Напомним, на родине нападающий “Спартака” Промес приговорен в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения.

Источник: Metaratings

Зарема Салихова Промес Спартак
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