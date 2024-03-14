– Как бы дело ни закончилось, Квинси Промес останется одним из лучших игроков “Спартака” в 21-м веке. Кто вообще позволил взять Промеса на сборы при существующем договоре об экстрадиции?
В настоящее время нападающий московского “Спартака” Квинси Промес находится в ОАЭ. Голландский игрок красно-белых не смог покинуть страну и вернуться в Россию после зимних сборов. Вчера, 13 марта, стало известно о том, что полиция ОАЭ задержала Квинси по запросу прокуратуры Нидерландов. Голландская сторона требует экстрадицию Промеса.
Напомним, на родине нападающий “Спартака” Промес приговорен в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения.
Источник: Metaratings
Салихова: Промес останется одним из лучших игроков “Спартака” в 21-м веке
Зарема Салихова, жена экс-президента “Спартака” Леонида Федуна, отреагировала на новость о том, что нападающий москвичей Квинси Промес был задержан полицией ОАЭ по запросу Нидерландов.
Фото: "Матч ТВ"