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Дюков: у футболистов сборной России будет возможность проголосовать на выборах президента РФ

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Президент РФС Александр Дюков рассказал, что футболисты сборной России смогут проголосовать на выборах президента РФ.
Фото: РФС
– У футболистов будет возможность проголосовать на выборах президента РФ? Думаю да.

Также Дюков сообщил о том, что, возможно, в Новогорске будет открыт отдельный пункт голосования для различных спортсменов.

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта.

Источник: “РБ Спорт”

Александр Дюков Сборная России
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