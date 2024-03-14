– У футболистов будет возможность проголосовать на выборах президента РФ? Думаю да.
Также Дюков сообщил о том, что, возможно, в Новогорске будет открыт отдельный пункт голосования для различных спортсменов.
Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта.
Источник: “РБ Спорт”
Дюков: у футболистов сборной России будет возможность проголосовать на выборах президента РФ
Президент РФС Александр Дюков рассказал, что футболисты сборной России смогут проголосовать на выборах президента РФ.
Фото: РФС