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Деограсия: у "Спартака" сработали замены, у нас не очень получилась игра

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Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал поражение команды от "Спартака" в кубковом матче (1:3).
Фото: ФК "Оренбург"
"Первый тайм — была равная игра. У нас была возможность забить, мы ей воспользовались. Что касается второго тайма, то "Спартак" провел его лучше, хотя мы могли сделать счёт 3:2. Хочу поздравить "Спартак", желаю ему удачи в будущем. У "Спартака" сработали замены. У нас не очень получилась игра", - цитирует Деограсию "Чемпионат".

Сегодня, 14-го марта московский "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. Забитыми мячами отличились: Соболев, Зиньковский и Бабич, единственным гол в составе гостевой команды на свой счет записал Горбани. "Оренбург" продолжит выступать в турнире в сетке Пути регионов. После 20-ти сыгранных туров команда Деограсии занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков. После зимней паузы клуб сыграл вничью с московским ЦСКА и одержал победу над калининградской "Балтикой" в рамках РПЛ.

Спартак Оренбург Деограсия Кубок России
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