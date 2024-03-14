"Заслуженная победа, хороший настрой, командный дух. Во втором тайме ребята приложили все усилия. Мы добились нужного результата. В первых трёх играх этого года у нас было два автогола, пенальти. Есть момент неудачи. Но мы сумели разблокироваться, мы показали быстрый и красивый футбол. Сегодня мы показали, кто мы есть", - цитирует Абаскаля "Чемпионат".
Сегодня, 14-го марта московский "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. Забитыми мячами отличились: Соболев, Зиньковский и Бабич, единственным гол в составе гостевой команды на свой счет записал Горбани. В полуфинале турнира московский клуб может сыграть с "Балтикой", "Зенитом" или ЦСКА. После 20-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 31 очко. После зимней паузы московский клуб в РПЛ уступил воронежскому "Факелу" (0:2) и сыграл вничью с петербургским "Зенитом" (0:0).
Абаскаль: мы сумели разблокироваться, мы показали быстрый и красивый футбол
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своей команды над "Оренбургом" в матче 1/4 финала Кубка России (3:1).
Фото: ФК "Спартак"