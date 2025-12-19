Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
22:30
Боруссия МНе начат

Суперкубок Италии

Болонья
22:00
ИнтерНе начат

Кафанов: Сафонов подтвердил свои притязания на роль первого номера "ПСЖ"

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о выступлениях голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: Getty Images
"В последние 3–4 месяца часто задавался вопрос, нужно ли было Сафонову оставаться в этом клубе и не нужно ли ему зимой искать другую команду. Надеюсь, этими матчами Матвей снял все вопросы и подтвердил свои притязания на роль первого номера парижан", — отметил Кафанов в беседе с "Матч ТВ".

17 декабря в финале Межконтинентального кубка ФИФА с "Фламенго" Матвей Сафонов выиграл серию послематчевых пенальти, отразив четыре удара с точки подряд. "ПСЖ" обыграл бразильцев со счетом 2:1 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное встречи.

Сафонов был признан лучшим игроком матча. Ранее в турнирах ФИФА ни один вратарь не отбивал четыре пенальти подряд.

