"В последние 3–4 месяца часто задавался вопрос, нужно ли было Сафонову оставаться в этом клубе и не нужно ли ему зимой искать другую команду. Надеюсь, этими матчами Матвей снял все вопросы и подтвердил свои притязания на роль первого номера парижан", — отметил Кафанов в беседе с "Матч ТВ".
17 декабря в финале Межконтинентального кубка ФИФА с "Фламенго" Матвей Сафонов выиграл серию послематчевых пенальти, отразив четыре удара с точки подряд. "ПСЖ" обыграл бразильцев со счетом 2:1 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное встречи.
Сафонов был признан лучшим игроком матча. Ранее в турнирах ФИФА ни один вратарь не отбивал четыре пенальти подряд.
Кафанов: Сафонов подтвердил свои притязания на роль первого номера "ПСЖ"
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о выступлениях голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: Getty Images