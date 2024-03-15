- В Кубке России легко ни с кем не будет. "Химки" достойный соперник. В прошлой стадии "Химки" прошли "Краснодар". По-моему, всем всё доказали. Будет очень непросто, - передаёт слова Рыскина "Чемпионат".
Ранее по результатам проведённой жеребьёвки стало известно, что в матче второго этапа четвертьфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Ростов" сыграет на выезде с подмосковными "Химками". На первом этапе 1/4 финала красно-чёрные переиграли на своём поле "Краснодар" (2:0).
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Спортдиректор "Ростова": в Кубке России легко не будет. "Химки" достойный соперник, прошли "Краснодар", всё доказали
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал попадание жёлто-синих на подмосковные "Химки" во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"