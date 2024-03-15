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Заварзин: отставка Абаскаля уже неизбежна

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Экс-гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин поделился своим мнением о будущем наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказал свое предположение относительно будущего действующего главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля. Напомним, на данный момент «Спартак» под руководством испанского специалиста располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстает от первой строчки на девять баллов.

«Я думаю, отставка Абаскаля уже неизбежна. В «Спартаке» просто не понимают, кого ставить вместо него. По логике новым тренером «Спартака» должен быть португалец. Или кто-то португалоговорящий. Либо уже на русского специалиста переходить», - передает слова Заварзина «Спорт День за Днем».

Заварзин Гильерме Абаскаль Спартак
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