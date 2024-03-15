По информации источника, Абаскаль будет готовить команду к предстоящим матчам весенней части сезона-2023/24. Руководство клуба не рассматривает вопрос об отставке специалиста.
После 20-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. После поражения от "Факела" в 20-м туре РПЛ в СМИ появилась информация о том, что испанский специалист в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Среди кандидатов на пост главного тренера фигурировал Станислав Черчесов и трое иностранцев. "Красно-белые" сыграют с командой Сергея Семака в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Источник: Metaratings
Metaratings: руководство "Спартака" не рассматривает отставку Гильермо Абаскаля
Руководство московского "Спартака" в ближайшее время не намерено увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"