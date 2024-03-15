"Могу точно сказать, что будет два разных вратаря в старте. А дальше уже покажет ситуация и игра. Хотел бы, чтобы больше ребят задействовались в этих матчах", - цитирует Кафанова "Матч ТВ".
В марте национальная команда под руководством Валерия Карпина проведет две товарищеские встречи: 21-го числа с Сербией и 25-го с Парагваем. Оба матча пройдут на стадионе московского "Динамо". Также в расширенный список попали пять голкиперов: Матвей Сафонов, Александр Максименко, Илья Лантратов, Андрей Лунев и Юрий Лодыгин.
Кафанов заявил, что в мартовских матчах за сборную России сыграют разные голкиперы
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что два разных голкипера выйдут в стартовых составах на товарищеские матчи.
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