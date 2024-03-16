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Литвинов: в "Спартаке" лучшие вратари в РПЛ, к ним не может быть вопросов

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Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался относительно вратарей Александре Селихове и Александре Максименко.
Фото: "Чемпионат"
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился своим мнением относительно голкиперов «красно-белых» Александре Селихове и Александре Максименко. По словам Литвинова, оба голкипера являются опытными и великолепными вратарями, к которым у него одинаковое доверие.

«Что касается информации о возможных новых вратарях в команде, то могу сказать, что у нас лучшие вратари в РПЛ, к ним даже не может быть вопросов», - передает слова Литвинова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне в составе «Спартака» Максименко провел 18 матчей, 6 из которых завершил без пропущенных голов. В свою очередь Селихов поучаствовал в 8 противостояниях, в которых 3 раза сохранил свои ворота от мяча.

Спартак Руслан Литвинов Александр Селихов Александр Максименко
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