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Карпин - о травме Чавеса: возможно, будем обсуждать дополнительные приобретения

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин ответил на вопрос, как в клубе планируют заменить хавбека Луиса Чавеса.
Фото: ФК "Динамо"
"Еще один игрок минус, отношусь негативно. Возможно, будем обсуждать и со спортивным директором, и с клубом, дополнительные приобретения", - цитирует Карпина "СЭ".

Напомним, ранее стало известно, что опорный полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес получил травму, выступая за сборную Мексики на Золотом кубке КОНКАКАФ. У 29-летнего хавбека был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Представитель мексиканца, Клаудио Курти, сообщил, что футболист может быть прооперирован на родине.

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