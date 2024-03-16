"У нас длинная скамейка запасных. Возможно, в ней нет опытных игроков, но в команде достаточно футболистов. Все ждут своего шанса, все работают, чтобы внести свой вклад, потому что мы все сосредоточены на одной цели и будем бороться для ее достижения на протяжении всей дистанции в чемпионате", - цитирует Давилу Metaratings.
После 20-ти сыгранных туров московский ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. В текущем сезоне Давила провел за российский клуб 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Команда Владимира Федотова сыграет с калининградской "Балтикой" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Давила: у нас длинная скамейка запасных. Возможно, в ней нет опытных игроков, но в команде достаточно футболистов
Нападающий ЦСКА Виктор Давила заявил, что у "армейцев" хватает футболистов для ротации состава.
Фото: ПФК ЦСКА