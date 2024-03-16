"Пока команда выглядит хорошо, также, как и осенью показывает яркую игру в атаке, но в обороне все равно есть проблемы. Что касается чемпионства, "Динамо" в гонке, но "Зенит" все равно станет чемпионом", - приводит слова Силкина "РБ Спорт".
"Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата, опережая "Краснодар" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от лидера в два очка. "Бело-голубые" уступили петербургскому клубу в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:2 - общий счет) и вылетели в сетку Пути регионов. В зимнее трансферное окно команда Сергея Семака пополнилась новичками на 29,850 миллионов евро, Марцел Личка остался без новичков и лишился Даниила Лесового, который присоединился к "Маккаби Хайфа".
Силкин: "Динамо" в гонке, но "Зенит" все равно станет чемпионом
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"