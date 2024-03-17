- Тут сошлось много факторов. Я думал об этом. Шансов попасть в сборную России ничтожно мало - нужно быть первым номером в клубе РПЛ, постоянно играть на высоком уровне, чтобы тебя видели. Вторую и Первую лиги мы не берём - оттуда не вызывают. К тому же мы не знаем, когда Россию вернут в международные соревнования. Мне кажется, к этому моменту моя карьера уже закончится. А Таджикистан - моя историческая родина, я там родился. В раннем детстве оттуда уехал, - передаёт слова Баклова "Чемпионат".
29-летний вратарь выступающей в группе "Золото" дивизиона А Второй лиги "Уфы" Олег Баклов играет за клуб из столицы Башкортостана с июля 2023 года, ранее он был игроком екатеринбургского "Урала". В 23 матчах в текущем сезоне во всех турнирах Баклов пропустил 12 мячей, 13 матчей завершив без пропущенных голов.
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований политическими решениями УЕФА и ФИФА. В декабре 2023 года исполком РФС принял решение не выходить из УЕФА с целью дальнейшего перехода в АФК, а продолжить попытки переговоров о возвращении в турниры с европейскими футбольными руководителями.
Вратарь "Уфы" Баклов: когда Россию вернут в международные соревнования, моя карьера уже закончится
Голкипер "Уфы" Олег Баклов рассказал, по каким причинам решил оформить гражданство Таджикистана.
Фото: AFP