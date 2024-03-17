Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
17:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
16:00
СельтаНе начат
Лас-Пальмас
18:15
АльмерияНе начат
Вильярреал
18:15
ВаленсияНе начат
Райо Вальекано
20:30
БетисНе начат
Атлетико
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
14:30
ДженоаНе начат
Верона
17:00
МиланНе начат
Рома
20:00
СассуолоНе начат
Аталанта
20:00
ФиорентинаНе начат
Интер
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
17:30
БайерНе начат
Боруссия Д
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
15:00
ЛилльНе начат
Реймс
17:00
МетцНе начат
Клермон
17:00
ГаврНе начат
Монако
17:00
ЛорьянНе начат
Ренн
19:05
МарсельНе начат
Монпелье
22:45
ПСЖНе начат

Кубок Англии

Новости
Челси
15:45
ЛестерНе начат
Манчестер Юнайтед
18:30
ЛиверпульНе начат

Вратарь "Уфы" Баклов: когда Россию вернут в международные соревнования, моя карьера уже закончится

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер "Уфы" Олег Баклов рассказал, по каким причинам решил оформить гражданство Таджикистана.
Фото: AFP
- Тут сошлось много факторов. Я думал об этом. Шансов попасть в сборную России ничтожно мало - нужно быть первым номером в клубе РПЛ, постоянно играть на высоком уровне, чтобы тебя видели. Вторую и Первую лиги мы не берём - оттуда не вызывают. К тому же мы не знаем, когда Россию вернут в международные соревнования. Мне кажется, к этому моменту моя карьера уже закончится. А Таджикистан - моя историческая родина, я там родился. В раннем детстве оттуда уехал, - передаёт слова Баклова "Чемпионат".

29-летний вратарь выступающей в группе "Золото" дивизиона А Второй лиги "Уфы" Олег Баклов играет за клуб из столицы Башкортостана с июля 2023 года, ранее он был игроком екатеринбургского "Урала". В 23 матчах в текущем сезоне во всех турнирах Баклов пропустил 12 мячей, 13 матчей завершив без пропущенных голов.

С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований политическими решениями УЕФА и ФИФА. В декабре 2023 года исполком РФС принял решение не выходить из УЕФА с целью дальнейшего перехода в АФК, а продолжить попытки переговоров о возвращении в турниры с европейскими футбольными руководителями.

ПФЛ УФА Сборная России Сборная Таджикистана
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится