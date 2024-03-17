Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился своими комментариями относительно событий происходящих вокруг форварда «Спартака» Квинси Промеса. Ранее суд Нидерландов приговорил Промеса к 7.5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотических средств и нападение с ножом на двоюродного брата. По запросу нидерландской прокуратуры Промес был арестован в ОАЭ, где ранее попал под домашний арест за участие и побег с места ДТП.
«Человек нарушил закон и должен отвечать. Суд решит, что виноват — значит виноват. Он нужен «Спартаку» с такими проблемами? Если как футболист он все перекрывает, то нужен. Без него «Спартаку» сейчас тяжело приходится», - передает слова Масалитина «Матч ТВ».
Масалитин: если Промес перекрывает все как футболист, то он нужен "Спартаку"
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о ситуации вокруг футболиста «Спартака» Квинси Промеса.
Фото: "РИА Новости"