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Масалитин: если Промес перекрывает все как футболист, то он нужен "Спартаку"

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о ситуации вокруг футболиста «Спартака» Квинси Промеса.
Фото: "РИА Новости"
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился своими комментариями относительно событий происходящих вокруг форварда «Спартака» Квинси Промеса. Ранее суд Нидерландов приговорил Промеса к 7.5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотических средств и нападение с ножом на двоюродного брата. По запросу нидерландской прокуратуры Промес был арестован в ОАЭ, где ранее попал под домашний арест за участие и побег с места ДТП.

«Человек нарушил закон и должен отвечать. Суд решит, что виноват — значит виноват. Он нужен «Спартаку» с такими проблемами? Если как футболист он все перекрывает, то нужен. Без него «Спартаку» сейчас тяжело приходится», - передает слова Масалитина «Матч ТВ».

Спартак Валерий Масалитин Квинси Промес
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